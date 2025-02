Panorama.it - Sanremo in diretta: le anticipazioni della terza serata. Bufera su Fedez. Victoria dei Maneskin con i Duran Duran

Leggi su Panorama.it

“Grande spettacolo con Carlo Conti che ha saputo mettere in scena uno spettacolo di musica, leggerezza e momenti coinvolgenti. A lui il grazie più sentito”, questo il messaggio dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi.I numerisecondadel festivalLa secondadel Festival dicondotto da Carlo Conti ha registrato una media di 11 milioni e 700mila spettatori su Rai1, con uno share del 64,5%, secondo i datitotal audience.Nel corso, sono stati 11,4 milioni gli spettatori da tv tradizionale, a cui si aggiungono 400mila spettatori da altri dispositivi. Per quanto riguarda la visione on demand, il dato è stato di circa 300mila spettatori.A fornire i dati è stato il direttore del Prime Time Rai, Marcello Ciannamea,te la conferenza stampa all'Ariston.