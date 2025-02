Movieplayer.it - Sanremo: i più iconici superospiti internazionali passati all’Ariston

arrivano i Duran Duran. C'è stato un tempo in cui sul palco dell'Ariston sono salite vere e proprie leggende del rock e del pop: da David Bowie a Madonna, passando per i Queen. A2025 sbarcano i Duran Duran, riportando il Festival ai fasti di un'epoca in cui sul palco dell'Ariston si esibivano vere e proprie leggende del rock e del pop. Da David Bowie a Madonna, passando per i Queen,è stato teatro di performance iconiche che hanno segnato la storia della televisione. L'arrivo della band britannica rinnova quella tradizione, regalando al pubblico un tuffo nell'epoca d'oro degli anni '80 e confermando la kermesse come un appuntamento capace di unire passato e presente nel segno della grande musica internazionale. Aspettando il ritorno dei "wild boys", a quarant'anni esatti dal debutto .