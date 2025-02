Amica.it - Sanremo, Giorgia e Brunori Sas cantano per il referendum sulla cittadinanza

(askanews) – Le attiviste delhanno lanciato un appello via social alle artiste e agli artisti che in questi giorni si esibiranno sul palco del Festival di: dire Sì all'Italia che riconosce tutte le sue figlie e tutti i suoi figli direttamente dall'Ariston. La cantanteSas sono stati i primi a rispondere all'appello e, insieme alle attiviste di ActionAid Utibe Joseph e Kejsi Hodo, hanno cantato il celebre brano di Toto Cutugno L'Italiano. Gli artisti, poi, hanno ricevuto in dono un ciuccio con un nastrino tricolore da portare con sé sul palco, come simbolo di tutti quei figli e figlie d'Italia che non hanno ancora il riconoscimento della