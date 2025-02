.com - Sanremo, dalle Olimpiadi a Tamberi e Bove: quando lo sport arriva all’Ariston

(Adnkronos) – Non è stata la prima volta, non sarà l’ultima. La serata inaugurale del 75° Festival diha raccontato anche loe i suoi protagonisti. Sul palco dell’Ariston è salito Gianmarco, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020. E nell’ultima serata toccherà al calciatore Edoardo, che descriverà l’esperienza dell’intervento al cuore dopo il malore in Fiorentina-Inter dello scorso 1 dicembre. Non solo. Anche in questo Festival ci sarà uno spazio dedicato a Milano Cortina 2026, con la pattinatrice artistica su ghiaccio Carolina Kostner pronta a presentare il viaggio della fiaccola olimpica. Fotografia di un legame sempre più solido tra la kermesse e il mondo dello. L’ultimo show nella serata di ieri. Sul palco dell’Ariston è piombato Gimbo, star dell’atletica azzurra, che dopo lo spettacolo musicale con Jovanotti ha rassicurato con una promessa: “Ci vediamo a Los Angeles 2028”.