Sanremo | Conti Fedez? Sono un direttore artistico non un giudice

(Imperia), 13 feb. (LaPresse) – “Per quanto mi riguarda”,“non è stato indagato”. “Per fortunaun, non un”. Lo ha detto ildel Festival di, Carlo, nel corso della conferenza stampa nella sala ‘Lucio Dalla’, rispondendo a chi chiede sull’opportunità della presenza diin gara, dati i suoi legami con l’ultrà del Milan Luca Lucci, finito in un’inchiesta della procura di Milano. “Ioun garantista – ha detto– per quanto riguarda qualsiasi tipo di processo. Per me esiste, ed è fondamentale, la presunzione di innocenza. Dopo di che, se c’è un avviso di garanzia, è giusto ritirarsi, in altri casiscelte personali. L’azienda mi ha chiesto di scegliere delle canzoni, rappresentative del mondo musicale e ho scelto queste”.