Notizie.com - Sanremo, cambiano i favoriti per la vittoria finale: gli ultimi aggiornamenti

Leggi su Notizie.com

Festival di, tutto quello che si sa sui. Le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. I dettagliIl Festival diè partito con il botto, la prima serata del Festival diè andata in onda ieri sera e finalmente i 29 concorrenti in gara hanno potuto cantare i loro brani. Ma la domanda, dopo aver sentito tutto, è chi sono iper la? Ovviamente rispetto a qualche settimane fa le cose sono un po’ cambiate, ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.per la: gli(Foto da Facebook – Festival di) – Notizie.comIl Festival diciamolo subito andrà in scena fino al 15 febbraio, quando finalmente si saprà chi ha conquistato ladella 75esima edizione. Andiamo con ordine e scopriamo ogni dettaglio.