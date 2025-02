361magazine.com - Sanremo, Bianca Balti presentata come “mamma e guerriera”. La retorica che non piace

Non è passata inosservata La protagonista della seconda serata di2025 è stata sicuramente. In conferenza stampa, la modella aveva aveva detto di non voler essere lì in quanto malata di cancro ma di voler portare solo gioia.Eppure non è passata inosservata la “presentazione” che le ha riservato Carlo Conti scadendo nel banale e nella. Nell’introdurre la co conduttrice della serata dicendo «Una delle top model più importanti al mondo, un orgoglio italiano, unae soprattutto, in questo periodo, una».Parole che sono forse riduttive e cadono nellafemminista: Carlo Conti sarebbe mai stato introdottopadre?tornava sul palco dell’Aristonlei stessa ha raccontato.«È vero, ma l’altro volta non mi ero divertita: ma sono sicura che mi divertirò un sacco quest’anno», la risposta.