Sanremo 2025 Willie Peyote | Non mi nascondo dietro a un dito se ho qualcosa da dire

Ecco cosa ha raccontatonella conferenza stampa al Festival didove partecipa con il brano Grazie ma no grazieAveva partecipato per la prima volta in gara al Festival dinel 2021, nell’edizione senza pubblico in sala a causa della pandemia di Covid. Adessopuò godersi l’atmosfera sanremese nel suo insieme. In conferenza stampa il rapper di Torino sottolinea questo aspetto: «Per me è un’emozione essere qua, nel 2021 ho vinto il Premio della Critica ma non ho potuto festeggiarlo in questa sala. Avere il pubblico in sala aiuta, ero rilassato e soddisfatto dopo la mia esibizione. Ringrazio Carlo Conti e sono contento che gli sia piaciuto il pezzo. Nel video ci sono i Jalisse, mi sembrava giusto condividere questa cosa con loro, è stato divertente e loro hanno un gran senso dell’umorismo.