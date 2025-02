Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Victoria De Angelis ospite a sorpresa “per suonare con i Duran Duran”: lo scoop di Selvaggia Lucarelli in “Vale Tutto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non solo Damiano David. Sul palco del teatro Ariston sarebbe pronta a salire anche la bassistaDe. Ne dà notizianella sua newsletter. La giornalista riferisce infatti che, che sta intraprendendo una carriera anche come dj, sarebbe stata avvistata in un hotel della città dei fiori. Il motivo? “Sarebbe qui percon i, ovvero gli ospiti più attesi di stasera (giovedì)” scrive.Effettivamente Deaveva già collaborato con la band nel 2023, quando era stata coinvolta nella cover di Psycho Killer dei Talking Heads. Così, dopo la performance di ieri sera di Damiano David, che ha prima reso omaggio a Lucio Dalla con Felicità ed è poi tornato sul palco per eseguire Born With a Broken Heart, questa sera potremmo trovare un altro pezzo dei Måneskin – che per ora sarebbero in pausa, anzi in Erasmus come disse lo stesso Damiano da Fazio – all’Ariston.