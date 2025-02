Lapresse.it - Sanremo 2025, Victoria arriva all’Ariston per l’ospitata con i Duran Duran

De Angelis, la bassista dei Måneskin, è stata intercettata da LaPresse al suo arrivo adov’è questa sera si esibirà con isul palco dell’Ariston. De Angelis torna al Festival il giorno dopo la toccante esibizione di Damiano David, frontman del gruppo, impegnato in questi mesi in un progetto da solista. Sempre ierite la conferenza stampa Simon Le Bon aveva lodato la band romana, sostengo tutti dovrebbero “essere orgogliosi di loro”.si unirà a Le Bon e compagni su Psycho killer’ dei Talking Heads e ‘Girls on film’.