Movieplayer.it - Sanremo 2025: un’edizione pavida e concitata è veramente ciò che vogliamo?

Qualche considerazione sul festival diretto da Carlo Conti, che in queste serate ha sacrificato il coraggio a favore di uno show poco rischioso. Tutti cantano. Questo, lo slogan principe del festival, ma allo stesso tempo tutti parlano di, dato che è l'argomento che più di tutti sta monopolizzando l'attenzione mediatica nel nostro paese. Le maggiori testate giornalistiche hanno news e approfondimenti che riguardano la manifestazione in prima pagina, i social esplodono di meme e post sui momenti più disparati, principalmente orientati al gossip, settore che a quanto pare non conosce crisi. Ed è proprio questa gigantesca macchina a muovere l'opinione pubblica durante quella che viene spesso, scherzosamente, definita al pari di una settimana santa, un mix tra ciò che abbiamo di .