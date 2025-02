Amica.it - Sanremo 2025? Una sinfonia di capelli castani (con frangia)

Il taglioconpiù amato da Dakota Johnson e Anne Hathaway sta trionfando al Festival di. Sul palco dell’Ariston va in scena, fin dal suo principio, unadie bruni, di media e lunga lunghezza. Dotati di frange da manuale. Gli ultimi hairlook di questo tipo hanno dominato, per esempio, la seconda serata della kermesse. Sulle teste inizialmente di Vale LP e Lil Jolie, per le nuove proposte. E poi, a seguire su quelle di Giorgia, Pilar Fogliati, Claudia Pandolfi etc.Tagliocon: modelli esemplari aLaè un accessorio di stile per il. Declinata nelle versioni più differenti (e potete scoprirle tutte qui), secondo le tendenzedell’anno, si mostra in tutta la sua versatilità sul palco dell’Ariston.