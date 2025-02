Velvetgossip.it - Sanremo 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla terza serata in diretta

Il 13 febbraio, la conferenza stampa delladel Festival diha catturato l’attenzione di appassionati e media. L’assessore Sindoni ha dato il via ai lavori, esprimendo gratitudine a Damiano David, frontman dei Maneskin, per la sua straordinaria esibizione dellaprecedente. La performance di Damiano ha messo in evidenza la bellezza dei fiori, simbolo della città die dell’evento stesso.Successivamente, Marcello Ciannamea, responsabile dell’ufficio stampa, ha fornito dati di ascolto significativi. Ha evidenziato che il pubblico è estremamente giovane, con un picco del 91,4% di ascolti tra i giovani di età compresa tra 15 e 24 anni, registrato durante l’esibizione di Willie Peyote. I numeri parlano chiaro: oltre sei milioni di spettatori hanno seguito la performance di Cristiano Malgioglio, andata in onda dopo mezzanotte.