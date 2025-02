Quotidiano.net - Sanremo 2025, tutte le novità della terza serata: conferenza stampa in diretta

13 febbraio- È finita con un nuovo punto incassato da Carlo Conti la secondadi. Ascolti record, che hanno superato i dati Auditel dell’apertura. Anche di questo si parlerà nelladi oggi. La naturalezza di Bianca Balti ha conquistato il pubblico, Damiano David ha toccato il cuore dei telespettarori con l’omaggio a Dalla. “Non voglio fare lo spoiler, ma a breve abbiamo unae presenteremo i numeri con gli ascolti del Festival, che sono particolarmente significativi". Lo ha anticipato il direttore generaleRai, Roberto Sergio, in chiusura del talk 'La prevenzione in dieci note' organizzato a 'Casa' dal ministeroSalute in collaborazione con la Rai e la Direzione artistica del Festival di. Ladalla sala