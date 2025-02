Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, top e flop della seconda serata: no all’applauso facile per Cristicchi e al “circoletto” romano. Sì alla grazia di Giorgia e Bresh

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La premessa è doverosa. Nulla contro Simonené il sensosua canzone “Quando sarai piccola” che è stata dedicatamadre malata di Alzheimer. Un brano che evidenzia “quando i figli diventano genitori degli stessi genitori”, come ha detto Carlo Conti, presentando il brano in gara al Festival di. Ecco i top edel Festival diILE LA STANDING PER– La promozione in casa è doverosa e importante e così è giusto che le fiction Rai abbiano, di diritto, un passaggio sul palco dell’Ariston. Ma la visione ieri sera è stata straniante. Tutti insieme schierati (prendete fiato prima di leggere, via!) Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Emanuela Fanelli, Marco Giallini, Claudia Pandolfi, Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta.