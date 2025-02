Lapresse.it - Sanremo 2025, top e flop della seconda serata

Chiusa anche ladi, ecco una carrellata dei momenti top eandati in scena sul palco dell’Ariston. Brilla Bianca Balti, divertono Malgioglio e Frassica, non convince il look di Cattelan. TopBianca Balti top trendTop model, top nella vita e adesso anche top trend. La bellissima Bianca Balti si diverte nel suo ruolo di co-conduttrice e vede il suo nome schizzare in cima ai top trends di Google con oltre 500mila interazioni che le valgono un incremento superiore al 1000% in 24 ore.Omaggio a DallaL’omaggio di Damiano David a Lucio Dalla è da brividi. Il frontman dei Maneskin sceglie uno dei brani più intensi del cantautore bolognese, morto pochi giorni dopo la sua partecipazione, in veste di direttore d’orchestra, al Festival del 2012. Sul palco insieme a lui c’è l’attore Alessandro Borghi che porta con sè il nipote Vittorio, che al termine dell’esibizione scoppia in un tenerissimo pianto dirotto.