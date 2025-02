Movieplayer.it - Sanremo 2025, Simone Cristicchi rivela che la sua canzone fu scartata da Amadeus: "Ma oggi lo ringrazio"

Leggi su Movieplayer.it

In una recente intervista,- in gara a- hato di aver proposto la sua nuovaadma l'ex conduttore decise di scartarla. Nella sua forma più pura di intrattenimento, il Festival dista proseguendo a gonfie vele con la sua solita quantità di pettegolezzi. Uno riguarda, in gara con Quando sarai piccola. L'artista si confessa in una lunga intervista a Il Corriere della Sera in cui racconta che la sua sua nuova, che sta facendo tanto commuovere la platea del Festival, in precedenza è stata proposta anche adma il conduttore decise di non portarla all'Ariston.e quella confessione su: "Sarei stato a disagio" Il celebre artista che più volte è arrivato al .