Sanremo 2025, Shablo: «Un ritorno alle origini per l'hip hop italiano»

Ecco cosa ha raccontatonella conferenza del Festival didove partecipa come produttore del brano La mia parola, insieme a Guè, Tormento e Joshuaè intervenuto in conferenza durante il terzo giorno del Festival di, dove partecipa come produttore del brano La mia parola, insieme a Guè, Tormento e Joshua e racconta l’obiettivo che si è posto e le sensazioni dopo le prime due esibizioni: «Sono molto felice. Ci rendiamo conto che non sia un tipico pezzo sanremese. Con Guè e Tormento volevamo venire qui a divertirci, aiutare Joshua a crescere dal punto di vista artistico e riportare un po’ della Wave che ci ha cresciuto.Dopo il Festival uscirà un album e ci sarà un tour: « Non faccio un mio disco da 15 anni, ci sto lavorando e il brano è nato durante una sessione di questo progetto qualche mese fa.