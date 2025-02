.com - Sanremo 2025, Settembre vince il Premio Jannacci «Un onore, la mia una canzone sincera»

riceve ilEnzoNUOVO IMAIE, per il brano Vertebre, con cui concorre questa sera per la vittoria tra le Nuove Propostesi è aggiudicato la nona edizione delEnzoNUOVO IMAIE, consegnatogli in conferenza stampa al Festival didove questa sera si gioca la vittoria tra le Nuove Proposte con il brano Vertebre. La giuria è composta da Dodi Battaglia, Paoloe Clara, che illo ha vinto lo scorso anno. I tre artisti hanno votato all’unanimità per il giovane artista campano.La vittoria è avvenuta per la ricerca comunicativa, unita alla vocalità graffiante e. Nel brano si uniscono la freschezza del timbro vocale e la ricerca di sonorità drammatiche che enfatizzano il risultato comunicativo. Il cantautore ha dichiarato: «Per me è unricevere questo riconoscimento, dedicato a una figura emblematica della scena musicale italiana che ha scritto degli affreschi sociali che rimangono nel tempo.