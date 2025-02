361magazine.com - Sanremo 2025, Serena Brancale: “cosa farò dopo il Festival” (VIDEO)

faràil. La confessione dell’artista pugliesedalle prime note ha scaldato l’Ariston con la sua “Anema e core”. La hit sta diventando sempre di più un tormentone che entra in testa e ti spinge a ballare, a muoverti a seguire il ritmo. 361Magazine ha incontrato la cantautrice ed ha dichiarato: “Felice da morire per come sta rispondendo il mio pubblico.? Dormire. Tornerò in Puglia eun pianto di gioia”. La coreografia di Anema e Core sta letteralmente facendo impazzire i fan che provano a diffonderla su tutti i social e a ballarla esattamente come fa l’artista barese sul palco.Nella serata dei duetti di venerdì,si esibirà con Alessandra Amoroso. Le due artiste pugliesi porteranno sul palco del Teatro Ariston il celebre brano “ If I Ain’t Got You” di Alicia Keys.