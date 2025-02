Isaechia.it - Sanremo 2025, seconda serata: Nino Frassica mattatore, Damiano David emoziona. Ecco i primi 5 Big nella classifica di giuria radio e televoto

Dopo i clamorosi ascolti di martedì, è appena andata in onda ladella 75esima edizione del Festival di, che ha visto esibirsi i15 Big e le Nuove proposte.Carlo Conti, tornato all’Ariston otto anni dopo la sua ultima conduzione, ha iniziato laringraziando il pubblico per gli ascolti. Ben 12,2 mln di telespettatori per un share pari al 65% di share si sono sintonizzati su Rai Uno.Dopo qualche convenevole di rito, Conti ha accolto sul palcoscenico del Festival Alessandro Cattelan, padrone di casa diGiovani per dare il via alle due semifinali delle Nuove proposte.Le sfide sono state le seguenti: l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi Alex Wyse vs Vale LP & Lil Jolie (anche quest’ultima ex concorrente del talent show di Canale 5) e gli ex di X Factor Maria Tomba vs Settembre.