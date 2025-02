Sanremo 2025 seconda serata | in top 5 Giorgia Cristicchi Fedez Lauro e Lucio Corsi

Leggi su .com

(Adnkronos) –, Achillenella top 5 delladi Sanrmeo. E' questa la classifica dei 15 big che si sono esibiti, scaturita dalla somma del televoto più il voto della giuria delle radio. L'ordine in cui sono stati annunciati da Carlo Conti è, come nelle sere .L'articolo: in top 5proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.