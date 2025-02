Dilei.it - Sanremo 2025, Rose Villain smentisce la gravidanza e spegne le polemiche

Leggi su Dilei.it

Il Festival diè in pieno svolgimento e tutti i riflettori sono puntati su Carlo Conti e sui 29 cantanti in gara. A parte le canzoni che vengono scandagliate in ogni dettaglio sia musicale, che testuale, gli artisti sono sotto la lente d’ingrandimento anche per quanto riguarda i look da loro scelti per calcare il palco della kermesse musicale.ha già effettuato due esibizioni all’interno dell’edizione attuale del festival musicale, indossando dei look eleganti e perfetti per accompagnare il suo fisico, ma l’outfit rosso fuoco della prima serata della kermesse ha colpito più nel segno. La cantante ha presentato al pubblico la sua Fuorilegge con un abito lungo e aderente, ma il capo d’abbigliamento ha detestato l’attenzione dei telespettatori su un aspetto particolare.