Sanremo 2025: quando canta (a che ora) Tony Effe durante la terza serata del Festival

(a che ora)ladel(a che ora)stasera, 13 febbraio, nel corso delladeldiin onda su Rai 1? Ilnte si esibirà con il suo brano in gara nel corso dellacome 11esimo. Indicativamente intorno alle ore 23,30. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita deinti) delladeldi:ClaraBrunori SasSarah ToscanoMassimo RanieriJoan ThieleShablo ft Guè, Joshua e TormentoNoemiOllyComa CoseModàIramaFrancesco GabbaniGaiaStreaming e tvAbbiamo visto(a che ora), ma dove vedere ildiin diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in primatv (ore 20,30 circa) su Rai 1.