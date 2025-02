Lettera43.it - Sanremo 2025, possibile caso scommesse: «Votiamo tutti per Rocco Hunt»

«Uniamo le forze e ce la portiamo a casa?». Con queste parole il Pengwin, noto tipster da 1 milione di follower su Instagram, mercoledì 12 febbraio ha spinto la sua community di Telegram a votare in massa pere piazzaresulla sua vittoria al Festival di. Con l’apparente motivo di alterare il risultato e ottenere vincite facili. Lo ha riportato Fanpage, pubblicando anche vari screenshot della chat di gruppo sulla piattaforma di messaggistica e il video dello stesso Pengwin. «Vi vedo carichi, quando fate così mi gasate. È una sfida con noi stessi», ha spiegato quest’ultimo ai suoi circa 800 mila seguaci. «Stasera alle 21, quando non c’è più possibilità di entrare, cancello tutto onde evitare problematiche, anche perché non so quanto questa roba sia tranquilla». Chiaramente, il rapper campano non ha alcun coinvolgimento nell’operazione.