Lapresse.it - Sanremo 2025: per bookie è sfida Giorgia-Cristicchi, sale Fedez

Sempre più un duelloquello per la vittoria del Festival di. I due artisti restano stabili nella top-5 anche nella seconda serata, confermando il ‘piazzamento’ della prima esibizione, che gli permette di rimanere in testa alla lavagna di bookmaker: si gioca tra 3 a su Planetwin3365 e 3,25 su Snai il successo della cantautrice, mentre oscilla tra 3 e 3,50 il bis del vincitore 2007. Resiste alle loro spalle Olly, a 5,50, sempre seguito da Achille Lauro a 7,50 e da, anche lui tra i primi cinque mercoledì sera, e ora sceso a quota 8. Lo scrive Agipro. Con solo, tra le donne, in cima alle preferenze dei bookmaker, per gli esperti di Goldbet non sarà bis femminile dopo Angelina Mango, possibilità offerta a 3 contro l’1,40 del trionfo maschile, mentre è poco realistico il successo di un gruppo, visto a 13.