Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2025, ospiti e scaletta della terza serata

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, nella, cresce la febbre per i Duran Duran, alla quinta volta sul palco del Teatro Ariston, sul quale avevano debuttato nel 1985 proponendo la loro super hit Wild Boys. La band si esibirà insieme a Victoria De Angelis.Questa sera al fianco di Carlo Conti vedremo Miriam Leone, prossima protagonistaserie Miss Fallaci in onda su Raiuno. “Quando Carlo mi ha chiamato sono felicissima lui c’era quando ho vinto Miss Italia, questo posto è il tempio dell’italianità, ho detto si senza pensarci, anche se dieci anni fa avevo detto no.Sono in bilico tra emozione e voglia di divertirmi”, ha raccontato in conferenza l’attrice siciliana. Elettra Lamborghini che ritornerà a distanza di cinque anni dal debutto in gara con Musica (E Il Resto Scompare): “Non ero così emozionata dall’esamematurità,mia prima volta ho un ricordo indelebile, prevedo tanto divertimento”, ha raccontato l’interprete emiliana e Katia Follesa al debutto assoluto sul palco del Teatro Ariston: “.