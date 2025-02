Davidemaggio.it - Sanremo 2025: Olly in vetta su Spotify

Leggi su Davidemaggio.it

Nel corso della prima serata del Festival di, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web non l’ha messo in Top5. Tuttavia,ha avuto il suo riscatto su. Il cantante genovese è infatti al primo posto della Top50 Italia giornaliera odierna con Balorda nostalgia, il brano che ha presentato all’Ariston nel corso della 75esima edizione della kermesse canora. Una buona partenza per Federico Olivieri, che condivide il podio con Fedez e Tony Effe. Le prime ventotto posizioni della Top50 disono occupate, come prevedibile, dai singoli sanremesi: dopo Balorda nostalgia al primo posto con 2.069.611 ascolti – numeri in linea rispetto a quelli di Geolier lo scorso anno ( 2.129.805), si trovano sul podio Battito di Fedez (1.802.603) e Damme ‘na mano di Tony Effe (1.496.961).