Dilei.it - Sanremo 2025, non solo abiti, i cantanti stupiscono anche con gioielli, capelli e nail art, i più sorprendenti

Leggi su Dilei.it

I protagonisti del Festival dihanno sorpreso il pubblico con dei look ricercati ed eleganti. Ma i diversi capi d’abbigliamento, sfoggiati dagli artisti in gara, sono stati accompagnatida, hairstyle eart.Tony Effe, la spilla costosissimaUno degli artisti che ha sorpreso più di tutti per la sua scelta nel campo del beauty look è Tony Effe che si è esibito nel corso della prima puntata dello show musicale. Per l’occasione il cantante ha deciso di mostrare ai telespettatori un lato inedito di sé, visto che ha deciso di usare il make-up per coprire i tatuaggi presenti sul suo viso.Fonte: IPATony EffeMa il rapper ha effettuatoun’altra scelta stilistica indirizzata a colpire l’attenzione del pubblico, accompagnando il suo look con una spilla, dal valore importante.