Sanremo 2025 Noemi | Non mi sono mai sentita pronta a diventare madre

Ecco cosa ha raccontatonella conferenza stampa al Festival didove partecipa con il brano Se ti innamori muoriè tornata in gara al Festival dicon il brano Se ti innamori muori. Nella conferenza stampa racconta come sta vivendo questa nuova partecipazione alla kermesse, per lei che è un habituè: «Ogni volta è molto emozionante,davvero felice della mia prima esibizione a, misollevata grazie a un’energia incredibile che ho percepito. Il mio primo Festival è stato nel 2010,cambiata, come la musica e il pubblico di, e ciò mi fa piacere».Scritto e composto da Mahmood, Blanco e Michelangelo, il brano riflette sulle scelte che si compiono quando si è innamorati. Fa parte del prossimo album di inediti dell’artista romana dal titolo Nostalgia.