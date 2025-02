Bollicinevip.com - Sanremo 2025: musica, moda e spettacolo nella seconda serata

Look audaci e performance travolgenti sul palco dell’AristonI riflettori del Festival diilluminano unaricca di energia, in cui lasi fonde con lain un vortice di eleganza e originalità. Il Teatro Ariston si trasforma in una passerella, dove ogni artista sceglie di raccontare qualcosa di sé non solo con la propria voce, ma anche attraverso abiti sorprendenti e dettagli ricercati.Carlo Conti PH ArchivioIl conduttore Carlo Conti, sempre impeccabile, ha scelto un sofisticato completo nero firmato Stefano Ricci, abbandonando il blu indossatoinaugurale. Nino Frassica, con il suo tocco ironico e la sua raffinatezza, ha saputo scuotere il ritmo serrato della, conquistando il pubblico con la sua personalità inconfondibile.