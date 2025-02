Sanremo 2025 Morgan e la critica alle canzoni | Una più orrenda dell’altra mia figlia in confronto è Stockhausen

Leggi su Open.online

È un Festival diche finora non ha subito grandi battute d’arresto né ha ospitato gaffe imbarazzanti sul palco dell’Ariston. Al netto di una trentina di secondi di microfono spento nel monologo iniziale del conduttore Carlo Conti, l’unicamossa alla kermesse – soprattutto dal mondo social – è la scarsa qualità delle. E proprio questo filo rosso è ripreso e cavalcato a pieno da, che nel 2020 proprio asi rese protagonista del celebre litigio con Bugo. «: mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia e zero autenticità», scrive il cantante milanese in una storia Instagram. Sfondo grigio scuro, scritta bianca in maiuscoletto.Lae «l’unica cosa decente»Marco Castoldi, in arte, non si ferma certo qui.