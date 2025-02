Lapresse.it - Sanremo 2025, Morgan contro il Festival: “Cantanti insopportabili, zero originalità”

Marco Castoldi, in arte, tuona sui socialil 75°di. ”: mi fa davvero schifo,ironia,autenticità. Le canzoni una più orrenda dell’altra, musicalmente vuote inesistenti”, scrivein una storia Instagram. Ma il cantautore e musicista non si limita e anzi rincara la dosei suoi colleghi: “I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti e mia figlia di quattro anni, che strimpella al toy piano, a confronto diè Stockhausen”, si legge ancora. C’è un aspetto che peròriesce a salvare in questo suo sfogo distruttivola kermesse sanremese: ”L’unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran Duran”.