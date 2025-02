News.robadadonne.it - Sanremo 2025, meravigliosa Bianca Balti (e le parole di Carlo Conti che proprio non ce la fa)

Leggi su News.robadadonne.it

Sul palco della seconda puntata diha voluto con sé Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e; la modella, che a settembre aveva scioccato i followers annunciando di aver ricevuto una diagnosi di cancro ovarico, ha calcato il palco dell’Ariston per la seconda volta, dopo l’esordio in una delle edizioni presentate da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, e per l’occasione, in una delle ultime uscite, ha scelto un lungo abito vintage di Cavalli con dettaglio cut out che, partendo dal seno, arrivava all’ombelico, mostrando la cicatrice sull’addome lasciata dall’intervento per rimuovere il cancro. Vi raccomandiamo. "Un passo alla volta": le foto dicoi capelli cortissimi per l'inizio della chemio La modella sfoggia il nuovo look in alcune bellissime foto in bianco e nero su Instagram.