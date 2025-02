Sbircialanotizia.it - Sanremo 2025, Mentana punta su Olly e Corsi: “Attenti a quei due”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il direttore del Tg La7 mette in guardia: "Non mi sorprenderei se per entrambi il decollo avvenisse nella serata delle cover" Indovinare il vincitore del Festival diè un gioco che appassiona tutti, compreso Enrico. E il direttore del Tg La7 dal suo profilo Instagram scommette su due giovani:. .L'articolosu: “due” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.