Sanremo 2025 l’ordine d’uscita della terza serata e quello che accadrà

Svelato in conferenza stampaPrende forma anche ladel Festivaldi. Confermati, tra gli ospiti di questa sera i Duran Duran, Edoardo Bennato, Iva Zanicchi a cui verrà dato il premio alla carriera, il Teatro Patologico che sostiene le persone con malattie mentali, il castfiction Rai Mare Fuori.Questa sera voteranno poi tutte e tre giurie e ad accompagnare Carlo Conti ci saranno Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa.“Sono moderatamente felice – ha detto Carlo Conti e non mi esalterà e non mi esalto dopo i risultati del genere. Si pedala, con il sorriso ma si pedala – poi – La scaletta definitivaè ancora da mettere a punto, la definiremo dopo la conferenza stampa”.Miriam Leone ha invece detto: “Quando Carlo Conti mi ha chiamato ho risposto subito sì, senza pensarci.