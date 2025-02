Cultweb.it - Sanremo 2025, l’ordine d’uscita dei cantanti della terza serata, c’è la finale delle nuove proposte (e arrivano i Duran Duran)

Leggi su Cultweb.it

Festival di. Carlo Conti condurrà con Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Sul palco si sfideranno i restanti 14 Big sui 29 Big in gara, mentre nellacategoriagareggeranno Alex Wyse e Settembre. Ma gli occhi saranno tutti per loro, i, che a 40 anni dalla prima, storica, esibizione all’Ariston (ma tornarono anche nel 2008) proporranno un medley di successi, a partire da Wild Boys. Ci sarà anche Edoardo Bennato, la cui vita sarà al centro documentario Sono solo canzonette di Stefano Salvati. Si avvicenderanno sul palco anche sei componenti del cast di Mare Fuori 5: Maria Esposito, Domenico Cuomo, Giovanna Sannino e Giuseppe Pirozzi e le new entry Alfonso Capuozzo e Manuele Velo. Spazio anche a Iva Zanicchi, che a 60 anni dal debutto riceverà il premio alla carriera.