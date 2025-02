Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, lo strano “caso” di Shablo e Irama in gara all’Ariston: manager e assistito uno contro l’altro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Forse non tutti lo sanno. Forse è una informazione per addetti ai lavori, ma quel che è certo è che ci troviamo davanti a una battaglia tra titani. Sul palco del Teatro Ariston disi ritroveranno l’unoune il suo. Nelspecifico. Unoscherzo del destino che vede contrapposti due facce della stessa medaglia.è inal Festival dicon il brano dal titolo “Lentamente”.presenterà “La mia parola” e sul palco con lui ci sono Guè e Tormento. Quindi chi assisteràdietro le quinte? E lo stesso cantante farà l’in bocca al lupo in camerino al suolavorano insieme dal 2021. Prima ancora il cantate uscito da “Amici di Maria De Filippi” è stato seguito da Francesco Facchinetti, successivamente da Artist First di Claudio Ferrante.