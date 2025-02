Sanremo 2025 l’energia di Balti il ritorno di Damiano e la seconda standing ovation per Cristicchi | cos’è successo nella seconda serata

Leggi su Open.online

Si è chiusa anche ladel Festival di. Il direttore artistico e conduttore ha aperto la kermesse canora ringraziando i telespettatori «dell’affetto che ci avete dimostrato ieri sera: eravate 12 milioni, forse qualcosa in più», ha detto Carlo Conti, prima di ricevere l’omaggio dalla galleria: «Sei bellissimo!». In apertura di, l’esordio sul (temuto) palco di Alessandro Cattelan e la gara delle Nuove Proposte: passano in finale Alex Wyse con Rockstar e Settembre con Vertebre, domani il verdetto. Bianca, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica si sono alternati alla co-conduzione del Festival; e il super ospite di stasera,David, ha emozionato con il suo tributo a Lucio Dalla e, poi, col suo singolo Born with a Broken Heart: ad applaudire in platea c’era anche la fidanzata Dove Cameron.