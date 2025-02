Sanremo 2025 le pagelle televisive della seconda serata | Bianca Balti 85 per il coraggio il ritorno delle nuove proposte? Il troppo stroppia

Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle televisive della seconda serata: Bianca Balti 8,5 per il coraggio, il ritorno delle nuove proposte? Il troppo stroppia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Regola televisiva non scritta: le prime puntate non sono mai le migliori. E ladi ““, non a caso, con il giusto ritmo e meno artisti in gara, migliora dal punto di vista televisivo. Ancora lontani però da momenti di spettacolo degni di nota, a notarsi purè la pigrizia degli autori, una debolezza nella scrittura con una attenzione molto forte alle scalette ma poche idee sullo sfondo. Chi sono i promossi e i bocciatiin onda mercoledì 12 febbraio su Rai1?L'articolo, le8,5 per il, il? Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.