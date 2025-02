Panorama.it - Sanremo 2025: le pagelle della terza serata

Ladiè iniziata con l’energica esibizione di Edoardo Bennato, il primo cantautore italiano a suonare negli stadi, che ha portato sul palco del Teatro Ariston Sono solo canzonette, title track dell’iconico concept album ispirato alla storia di Peter Pan, il 33 giri più venduto in Italia nel 1980, nonostante fosse uscito quindici giorni dopo un altro disco dello stesso autore, Uffà! Uffà!.Clara – Febbre – Voto 5Gli archi barocchi dell’orchestra non salvano un prevedibile brano tra dance e urban (cantato da Clara con meno precisione rispetto alla prima) che sembra scritto da Chat GPT per partecipare all’Eurovision Song Contest, dove di brani così se ne trovano a iosa.Brunori Sas - L’albero delle noci – Voto 7,5Una bella canzone costruita con perizia artigianale, in cui il pianoforte e la chitarra sono in primo piano, che tratta con delicatezza non solo la gioia di diventare padre, ma anche le sfide e la paura di non essere all’altezza del compito.