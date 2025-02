Panorama.it - Sanremo 2025: le pagelle della seconda serata

Leggi su Panorama.it

Ladel Festival diinizia con i due scontri diretti diGiovani: Alex Wyse Vs Vale LP e Lil Jolie e Maria Tomba contro Settembre. I vincitori delle due sfide, Alex Wyse e Settembre, si esibiranno nuovamente nelladi giovedì 13 febbraio e, tra i due cantanti, sarà eletto il vincitore assoluto delle Nuove Proposte. Sia per gli scontri di stasera che quellifinale di domani le performance saranno giudicate da tre differenti giurie (Televoto 34%, GiuriaSala Stampa, Tv e Web 33% e Giuria delle Radio 33%).Alex Wyse - Rockstar – Voto 6,5Ballad sanremese classica nella costruzione e nell’andamento, Rockstar è un inno alla libertà e un invito a essere noi stessi, cantata con la giusta autorevolezza e con buone doti vocali da Alex Wyse che, nonostante il look androgino, ha il graffio vocalerockstar.