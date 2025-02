Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle della seconda serata: Damiano David prima l’emozione, poi la promozione, il sorriso fuori categoria di Bianca Balti, Frassica e il nonsense con un senso profondo

I giovani – Alessandro Cattelan –La75esima edizione del Festival diinizia con i giovani. Unica cosa da dire, sono veramente giovani, all’anagrafe. Non i classici giovani 30enni. E nemmeno ‘giovani’ perché sconosciuti. Giovani e basta.Alessandro Cattelan col tutor. Probabilmente non ne avrebbe bisogno ma dai maestri c’è sempre da imparare, sennò è presunzione. Più che una lezione, sembra un rodaggio.Il Sunset Boulevard ci ha provato, ma Dalla non ce l’hanno neanche là. Lui lo sa e lo omaggia. Il ragazzo è diventato una stella internazionale proprio su questo palco. Canta una poesia che merita di essere ascoltata, anche e soprattutto da chi non la conosceva già. Nemo propheta in patria, per una sera i saggi latini avevano torto.Inutili i paragoni con Lucio, va bene così.