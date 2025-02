Lettera43.it - Sanremo 2025, la terza serata: i codici per il televoto

Il Festival diè entrato nel vivo della gara con la. A esibirsi saranno 14 cantanti, la seconda metà del totale dopo che ieri, mercoledì 12 febbraio, hanno cantato gli altri 15. Carlo Conti ha annunciato iper ile ricordato che alla fine saranno comunicati i migliori cinque, in ordine sparso. Nella secondala top 5 è stata composta da Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi. I numeri da utilizzare, invece, sono il 894.001 da telefono fisso e il 475.475.1 per gli sms, per un massimo di tre voti.Riepilogo! #pic.twitter.com/bJ39UqhkEB— Festival di(@Rai) February 13,per ildella01 – Clara02 – Brunori Sas03 – Sarah Toscano04 – Massimo Ranieri05 – Joan Thiele06 – Shablo ft Guè, Joshua, Tormento07 – Noemi08 – Olly09 – ComaCose10 – Modà11 – Tony Effe12 – Irama13 – Gabbani14 – GaiaArticolo completo:, la: iper ildal blog Lettera43