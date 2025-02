Lapresse.it - Sanremo 2025, la terza serata del Festival

Al Teatro Ariston ladel 75°di. Accanto al direttore artistico Carlo Conti Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Sul palco dell’Ariston si alterneranno gli altri 14 cantanti in gara che si esibiranno dopo la finale della categoria Nuove proposte in cui se la vedranno Alex Wyse e Settembre.Ospiti di questai Duran Duran che proporranno un medley dei loro successi. Poi spazio per Edoardo Bennato e per Iva Zanicchi che riceverà il Premio alla Carriera e si esibirà in un medley dei suoi successi.