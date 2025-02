Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, la storia della mamma di Simone Cristicchi: “La scienza non riesce a spiegarsi certi risvegli, ma riesce a fare i suoi miracoli”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tra i 29 big in gara al Festival dic’è anche. Il cantautore romano, che il Festival lo ha vinto nel 2007 con Ti regalerò una rosa, quest’anno ha portato sul palco dell’Ariston un brano differente, ma con una tematica altrettanto importante.canzone si era già parlato dai pre-ascolti riservati alla stampa e, ancora oggi, si conferma tra le favorite per vincere. Il brano – che ha raccolto molte critiche, in parte positive e in parte negative – parla “di vita vera, autentica e vissuta”, come spiegato dallo stessoin un incontro di presentazione a Milano, precedente al Festival. “Quando sarai piccola” è la narrazione struggente di una malattia – l’Alzheimer – che si insinua silenziosamente e fa soffrire chi ne è colpito e chi gli è vicino. Come Luciana, ladel cantautore che, a soli 63 anni, è stata colpita da un’emorragia cerebrale.