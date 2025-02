Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, la scaletta della terza serata salta per problemi tecnici. Miriam Leone ed Elettra Lamborghini co-conduttrici, i Duran Duran e il Teatro Patologico super ospiti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La 75esima edizione del Festival dicontinua a registrare ottimi ascolti. Stasera, giovedì 13 febbraio, Carlo Conti torna sul palco delAriston dove si esibiranno gli altri 14 cantanti in gara (ieri se ne sono esibiti 15). A votare saranno al 50% le radio e al 50% il televoto.Accanto a Conti ci saranno l’ex Miss Italia e ormai attrice affermata, ma anche la cantantee la conduttrice e comica Katia Follesa. Inoltre si scoprirà il vincitore delle Nuove Proposte. Solo uno tra Alex Wyse e Settembre – rispettivamente con “Rockstar” e “Vertebre” – trionferà. Sul Suzuki Stage ci sarà Ermal Meta.. Arriva anche il. E poi il cast di Mare Fuori e la consegna del premio alla carriera per Iva Zanicchi. L’ordine di uscita dei big in gara non è ancora noto a causa di alcuni