Sanremo 2025 la lettera della madre di Achille Lauro | È cresciuto in mezzo a storie difficili

Dopo lamisteriosa «S» di ieri sera, arriva un secondo messaggio da. Questa volta, la firma di chi scrive non è un mistero: è ladell’artista. «ha sempre avuto una fissazione per la scrittura. La mattina, quando mi svegliavo, entravo in camera sua e lo trovavo ancora sveglio a scrivere. Lo sgridavo perché non dormiva mai. Aveva solo 11 anni. Si imbarazzava, nascondeva i fogli. Non ha mai detto: “Scrivo canzoni”, o: “Voglio fare il cantante”, ma ho capito presto che per lui scrivere era un modo per superare momenti», inizia a raccontare la donna. «Ina tutto quello che abbiamo vissuto, ho sempre cercato di insegnargli cosa fosse l’amore, convinta che chi impara a seguire quel faro, presto o tardi, riconosca la strada. E così è stato», scrive.