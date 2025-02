Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, la diretta della terza serata: in gara 14 Big e la Finale dei Giovani, Duran Duran con la “sorpresa” Victoria dei Maneskin. Trionfo di donne con Katia Follesa, Miriam Leone e Elettra Lamborghini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ad affiancare Carlo Conti una co-conduzione tutta al femminile coned. Si esibiscono 14 dei 29 Big ine, alla finepuntata, il verdetto dei primi cinque (non in ordine di classifica) decretato da Radio (50%) e Televoto (50%).te lasarà incoronato anche il vincitore delle Nuove proposte. La sfida, tra Alex Wyse e Settembre, sarà decisa da Stampa (33%), Radio (33%) e Televoto (34%). In apertura un collegamento con la nave “Amerigo Vespucci” dal porto di Alessandria d’Egitto. Ospiti iinsieme aDe Angelis dei, Edoardo Bennato e il cast di “Mare Fuori 5”. Sul palco anche il Teatro patologico e Iva Zanicchi per ricevere il Premio alla carriera. Da Piazza Colombo, invece, canterà Ermal Meta.L'articolo, la: in14 Big e ladeicon la “dei