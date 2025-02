Isaechia.it - Sanremo 2025, la conferenza stampa della terza serata: l’ordine di uscita dei Big in gara e gli ospiti

Questa sera andrà in onda lapuntata del Festival di.La kermesse canore che vede al suo timone Carlo Conti sta intrattenendo il pubblico ottenendo dati di ascolto che fanno davvero sussultare il colosso Rai. La secondaandata in onda ieri ha raggiunto picchi di share televisivi quasi del 70%.Ma cosa ci aspetta questa, durante lamessa in onda75^ edizione del Festival di? Qui di seguitodidei Big in: ClaraBrunori SasSarah ToscanoMassimo RanieriJoan ThieleShablo con Guè, Joshua, TormentoNoemiOllyComaCoseModàTony EffeIramaFrancesco GabbaniGaia L'articolo, ladidei Big ine gliproviene da Isa e Chia.